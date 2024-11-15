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14:57, 15 ноября 2024Силовые структуры

Гревших ноги у Вечного огня четверых россиян взяли под стражу

На Ставрополье суд взял под стражу четверых мужчин, гревших ноги у Вечного огня
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд заключил под стражу четверых мужчин по делу об осквернении воинского мемориала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

О возбуждении уголовного дела в отношении мужчин стало известно 11 ноября. Они взобрались на плиту Вечного огня в Невинномысске, грели руки и ноги, а также бросали в пламя мусор. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

После задержания мужчины принесли извинения всей России со словами «залезли на высшую память».

Ранее сообщалось, что в Казани несколько подростков осквернили Вечный огонь.

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