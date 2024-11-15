Гревшие ноги у Вечного огня дагестанцы извинились со словами «залезли на высшую память»

Гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске дагестанцы принесли извинения

Жители Дагестана, гревшие ноги у Вечного огня в городе Невинномысске Ставропольского края, принесли извинения всей России со словами «залезли на высшую память». Их покаяние попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленном видеоролике молодые люди рассказывают, что идея забраться на монумент к ним пришла случайно. Они раскаиваются и просят прощения у жителей Невинномысска.

11 ноября стало известно, что в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении четверых мужчин за осквернение символов воинской славы России.

До этого дагестанцы взобрались на плиту Вечного огня в Невинномысске, грели руки и ноги, а также кинули в пламя мусор. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Еще раньше подростки осквернили Вечный огонь в Казани.