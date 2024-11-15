Искавший закладку россиянин нашел схрон с гранатами и стал фигурантом дела

В Петербурге 52-летний россиянин принес гранаты в полицию и стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге в отношении 52-летнего россиянина завели дело о незаконном хранении боеприпасов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, мужчина искал закладку с наркотиками в Английском парке возле станции Старый Петергоф и обнаружил схрон с гранатами 1970-х годов. В закопанных в земле пакетах находились 40 гранат РГ-42, 60 взрывателей и 20 гранат Ф-1.

Петербуржец спрятал гранаты дома, но затем часть из них решил отнести в полицию. Там догадались, что мужчина не до конца честен и провели у него дома обыск, где и нашли остальное, после чего возбудили уголовное дело.

14 ноября сообщалось, что житель подмосковной Лобни обнаружил под полом собственной квартиры противопехотную мину.