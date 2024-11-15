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14:23, 15 ноября 2024Силовые структуры

Из раненного пенсионером российского школьника достали 12 шариков дроби

В Красноуральске медики достали из раненого школьника 12 шариков дроби
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Красноуральске Свердловской области медики достали из школьника, по которому открыл огонь местный житель, 12 шариков дроби. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на отца потерпевшего.

По его словам, неизвестный прицельно стрелял по его сыну, а когда тот упал и ему на помощь бросился друг, мужчина выстрелил и по нему, попав в глаз. Подросток находится в больнице Екатеринбурга, его ждет сложная операция.

Местные жители рассказали, что подростки каждый день ходили около дома стрелявшего и кидали в его окна камни.

О происшествии стало известно ранее, 15 ноября. Сообщалось, что мужчина, у которого был конфликт со школьниками, открыл по ним огонь, когда те возвращались с тренировки.

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