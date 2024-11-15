Эстонцы начали уходить в криминал из-за нехватки денег

Глава Минюста Эстонии Пакоста: из-за нехватки денег эстонцы уходят в криминал

Рост преступности в Эстонии связан со сложной социально-экономической ситуацией, эстонцы уходят в криминал из-за нехватки денег. Об этом заявила министр юстиций прибалтийской республики Лииса-Ли Пакоста, передает газета Postimees.

«Аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришел рост преступности», — заявила глава Минюста.

Она добавила, что жители республики начали все чаще воровать из-за нехватки средств на еду и продукты первой необходимости.

11 ноября Эстония анонсировала новый пакет помощи Украине. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, Таллин передаст Киеву стрелковое оружие, одежду и другие средства поддержки.