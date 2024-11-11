Эстония анонсировала новый пакет помощи Украине

Глава МО Эстонии Певкур анонсировал пакет помощи Украине в начале 2025 года

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Певкур сообщил, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр заверил, что Эстония продолжит поддерживать Киев.

«По дороге в его офис я электронно подписал приказ о выделении нового пакета военной помощи, включающего одежду, стрелковое оружие и т. д. Новый пакет поступит уже в следующем году», — анонсировал он.

В ходе встречи с Певкуром Зеленский призвал в следующем санкционном пакете Евросоюза принять меры против обхода санкций Россией. Украинский лидер заявил, что Москва получает ракеты от других стран, обходя запреты.