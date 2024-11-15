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20:49, 15 ноября 2024Ценности

Известная ролью «мамы Стифлера» актриса снялась в мини-платье в 63 года

63-летняя актриса Дженнифер Кулидж снялась для журнала GQ в мини-платье
Алина Гостева
Алина Гостева
Дженнифер Кулидж

Дженнифер Кулидж. Фото: @gq_germany

Американская комедийная актриса, стендап-комик и сценарист Дженнифер Кулидж снялась для немецкой версии журнала GQ в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя артистка известна своими ролями «мамы Стифлера» в фильме «Американский пирог» и Тани Макуэйд в сериале «Белый лотос», а также деятельностью по защите животных. Журнал признал знаменитость «женщиной года», в честь чего состоялась ее фотосессия со спасенными лошадьми, козами и курами, которые были изъяты у недобросовестных владельцев.

На снимке с козой звезда позировала в черном мини-платье, короткой зеленой шубе и остроносых сапогах-чулках на шпильках. Также она сделала укладку с начесом в стиле ретро и накрасила губы нюдовой помадой.

В марте французская актриса и певица Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала Vogue.

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