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01:00, 15 ноября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась в нижнем белье перед пенсионерами

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье перед пенсионерами
Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде перед пенсионерами. Соответствующее фото приводит издание Business of fashion.

44-летняя предпринимательница приняла участие в съемке, посвященной будущему запуску совместной с итальянским люксовым брендом Dolce & Gabbana коллекции нижнего белья. Так, на размещенном снимке знаменитость предстала выглядывающей из окна. На ней леопардовый бюстгальтер и халат, который она приспустила с плеч. При этом на фото также запечатлены женщина и мужчина пожилого возраста.

По информации журналистов, коллекция будет представлена покупателям уже на следующей неделе. Цены на изделия будут варьироваться от 50 до 700 долларов (от 5 тысяч до 70 тысяч рублей).

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил популярность нижнего белья из ассортимента марки Skims, создательницей которого является Ким Кардашьян.

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