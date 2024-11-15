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18:48, 15 ноября 2024Бывший СССР

Командование ВСУ назвало контрнаступление главной ошибкой 2023 года

«Бабель»: контрнаступление ВСУ считают главной ошибкой 2023 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают главной ошибкой 2023 года. Об этом рассказали высокопоставленные украинские военнослужащие изданию «Бабель».

По информации военных, в Вооруженных силах России знали о контрнаступлении, и, следовательно, его нельзя было допускать.

Военнослужащие сообщили о потере у ВСУ всего того ресурса от западных партнеров, который им был предоставлен. Кроме того, они выделили плохую систему подготовки военных для восполнения потерь.

Ранее те же военнослужащие рассказали, что Курской операция ВСУ была не целесообразной. Они это объяснили тем, что у украинской армии сейчас не хватает резервов.

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