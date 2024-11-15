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10:13, 15 ноября 2024Путешествия

Летевшие в Южно-Сахалинск самолеты резко сменили курс и сели в другом месте

Летевшие в Южно-Сахалинск пассажирские самолеты сели в Хабаровске из-за тумана
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Самолеты, выполняющих рейсы в Южно-Сахалинск в пятницу, 15 ноября, резко сменили курс и сели в другом месте. Об этом сообщается в Telegram-канале местного аэропорта.

Речь идет о двух летевших из Москвы и Новосибирска пассажирских лайнерах. Отмечается, что из-за плотного тумана в авиагавани назначения воздушные суда ушли на запасной аэродром в Хабаровске.

Ранее летевший в Грузию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте из-за технической проблемы. Непредвиденная ситуация произошла 12 ноября со следовавшим из Москвы в Кутаиси Sukhoi Superjet 100. Практически сразу после вылета экипаж доложил о некорректной работе системы кондиционирования.

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