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01:34, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака языка

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что незащищенный секс может нанести вред языку. Выпуск передачи с предостережениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что при незащищенном оральном сексе есть риск заразиться папилломавирусом, который провоцирует развитие рака языка. Врачи добавили, что здоровью языка также вредят курение и алкоголь.

Медики подчеркнули, что следует поддерживать здоровье языка. Для этого они призвали использовать гигиенический скребок для удаления налета, а также сделать прививку от онкогенных штаммов папилломавирусов.

Ранее Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин раскрыли вред незащищенного полового акта для печени. Малышева назвала презерватив другом печени и призвала использовать контрацепцию.

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