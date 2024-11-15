Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака языка

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что незащищенный секс может нанести вред языку. Выпуск передачи с предостережениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что при незащищенном оральном сексе есть риск заразиться папилломавирусом, который провоцирует развитие рака языка. Врачи добавили, что здоровью языка также вредят курение и алкоголь.

Медики подчеркнули, что следует поддерживать здоровье языка. Для этого они призвали использовать гигиенический скребок для удаления налета, а также сделать прививку от онкогенных штаммов папилломавирусов.

Ранее Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин раскрыли вред незащищенного полового акта для печени. Малышева назвала презерватив другом печени и призвала использовать контрацепцию.