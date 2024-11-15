Маск призвал людей со сверхвысоким IQ пойти к нему на работу для борьбы с бюрократией

Маск позвал на работу в DOGE людей со сверхвысоким IQ за нулевое вознаграждение

Предприниматель, миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск опубликовал первые требования для работы в новом департаменте DOGE, главной задачей которого станет борьба с американской бюрократией, и позвал на эту должность людей со сверхвысоким IQ. Соответствующий пост опубликован в социальной сети X.

Согласно условиям, кандидаты на должности должны быть готовы работать более 80 часов в неделю. «Действительно, это будет утомительная работа, вы наживете кучу врагов, а вознаграждение будет нулевым. Какая выгодная сделка!» — говорится в сообщении со смеющимся смайликом на конце. При этом отправить резюме могут только те пользователи, что имеют премиум-подписку в Х.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является американский предприниматель.