Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 15 ноября 2024Мир

Маск призвал людей со сверхвысоким IQ пойти к нему на работу для борьбы с бюрократией

Маск позвал на работу в DOGE людей со сверхвысоким IQ за нулевое вознаграждение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Предприниматель, миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск опубликовал первые требования для работы в новом департаменте DOGE, главной задачей которого станет борьба с американской бюрократией, и позвал на эту должность людей со сверхвысоким IQ. Соответствующий пост опубликован в социальной сети X.

Согласно условиям, кандидаты на должности должны быть готовы работать более 80 часов в неделю. «Действительно, это будет утомительная работа, вы наживете кучу врагов, а вознаграждение будет нулевым. Какая выгодная сделка!» — говорится в сообщении со смеющимся смайликом на конце. При этом отправить резюме могут только те пользователи, что имеют премиум-подписку в Х.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является американский предприниматель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      Посадку на затопленной полосе во время шторма сняли на видео из кабины пилота

      По мотивам «Гарри Поттера» запустили кулинарное шоу

      На Западе заявили о панике ЕС из-за Украины

      Жители Сухума рассказали о жизни города во время протестов

      В Абхазии оппозиция и власти начали переговоры после захвата ряда правительственных зданий

      Артемий Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы

      В России заметили тренд на pet-friendly офисы

      Путин поговорил с Шольцем

      Названа причина отравления более 160 школьников в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше