Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 15 ноября 2024Россия

Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

V1.ru: маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке ТЦ в Волгограде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Волгоград»

Маслкар Dodge Challenger с номерами Украины подожгли на крытом парковке Ворошиловского торгового центра (ТЦ) в Волгограде. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По информации издания, человека, устроившего выходку с поджогом в российском городе, удалось задержать. Один из свидетелей происшествия рассказал, что сразу три пожарных расчета со включенными спецсигналами прибыли к въезду на паркинг со стороны улицы Циолковского накануне вечером.

По словам очевидцев, неизвестный облил автомобиль растворителем и поджег его. Охранники потушили машину и скрутили хулигана.

Сначала представитель пресс-службы регионального управления МЧС заверила, что никаких выездов в Ворошиловский район в это время не было. Однако когда по сети разошлись данные о том, что повреждения получил полугоночный автомобиль с госномерами Украины, в ведомстве признали факт возгорания.

Ранее сообщалось, что в Москве трое неизвестных сожгли автомобиль марки BMW X7, нанеся владельцу ущерб на шесть миллионов рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Трамп назначил своего адвоката заместителем генпрокурора США

      В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран

      Топ-менеджера крупнейшего российского оператора отправили в СИЗО

      Мэр российского города решила уволиться

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше