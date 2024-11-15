Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

V1.ru: маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке ТЦ в Волгограде

Маслкар Dodge Challenger с номерами Украины подожгли на крытом парковке Ворошиловского торгового центра (ТЦ) в Волгограде. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По информации издания, человека, устроившего выходку с поджогом в российском городе, удалось задержать. Один из свидетелей происшествия рассказал, что сразу три пожарных расчета со включенными спецсигналами прибыли к въезду на паркинг со стороны улицы Циолковского накануне вечером.

По словам очевидцев, неизвестный облил автомобиль растворителем и поджег его. Охранники потушили машину и скрутили хулигана.

Сначала представитель пресс-службы регионального управления МЧС заверила, что никаких выездов в Ворошиловский район в это время не было. Однако когда по сети разошлись данные о том, что повреждения получил полугоночный автомобиль с госномерами Украины, в ведомстве признали факт возгорания.

Ранее сообщалось, что в Москве трое неизвестных сожгли автомобиль марки BMW X7, нанеся владельцу ущерб на шесть миллионов рублей.