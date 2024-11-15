Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 15 ноября 2024Россия

Мэр российского города решила уволиться

Мэр Самары Лапушкина решила уволиться по собственному желанию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Самары Елена Лапушкина решила уволиться по собственному желанию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации российского города.

Лапушкина объявила о намерении уйти с должности во время заседания местной Думы.

Временно исполнять обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Самары Ивана Носкова.

До этого в Находке директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко оскорбил школьника из-за вопроса губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и уволился.

Тогда мальчик в социальных сетях поинтересовался у губернатора, до какого числа продлятся каникулы. После этого российский чиновник опубликовал пост, в котором назвал ребенка «потребителем» и «жертвой ЕГЭ». На Ко обрушились пользователи с негативными комментариями, и ему пришлось удалить сообщение.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Трамп назначил своего адвоката заместителем генпрокурора США

      В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран

      Топ-менеджера крупнейшего российского оператора отправили в СИЗО

      Мэр российского города решила уволиться

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше