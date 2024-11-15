Мэр российского города решила уволиться

Мэр Самары Лапушкина решила уволиться по собственному желанию

Мэр Самары Елена Лапушкина решила уволиться по собственному желанию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации российского города.

Лапушкина объявила о намерении уйти с должности во время заседания местной Думы.

Временно исполнять обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Самары Ивана Носкова.

До этого в Находке директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко оскорбил школьника из-за вопроса губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и уволился.

Тогда мальчик в социальных сетях поинтересовался у губернатора, до какого числа продлятся каникулы. После этого российский чиновник опубликовал пост, в котором назвал ребенка «потребителем» и «жертвой ЕГЭ». На Ко обрушились пользователи с негативными комментариями, и ему пришлось удалить сообщение.