Милей заявил о дуновении ветра свободы после переизбрания Трампа

Президент Аргентины Милей: после победы Трампа ветры свободы дуют сильнее

После победы Дональда Трампа на выборах президента США «ветры свободы» начали дуть еще сильнее, что важно в глобальной борьбе за экономическое процветание. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в ходе мероприятия в курортном комплексе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство Bloomberg.

«Я в восторге от возможности разделить с новой администрацией Соединенных Штатов тот же уровень свободы, и я убежден, что вместе мы вернем ей то место, которого она заслуживает», — сказал аргентинский лидер.

Милей также высоко оценил действия американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, помогавшего Трампу на протяжении предвыборной кампании. По его словам, предприниматель сделал многое для защиты свободы слова.

Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с Милеем, что стало для него первой встречей с иностранным главой государства после победы на выборах. Известно, что участниками диалога также стали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн. Милей в своем выступлении поздравил Трампа с победой, а также раскритиковал социализм.