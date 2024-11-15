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09:37, 15 ноября 2024Мир

Милей заявил о дуновении ветра свободы после переизбрания Трампа

Президент Аргентины Милей: после победы Трампа ветры свободы дуют сильнее
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

После победы Дональда Трампа на выборах президента США «ветры свободы» начали дуть еще сильнее, что важно в глобальной борьбе за экономическое процветание. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в ходе мероприятия в курортном комплексе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство Bloomberg.

«Я в восторге от возможности разделить с новой администрацией Соединенных Штатов тот же уровень свободы, и я убежден, что вместе мы вернем ей то место, которого она заслуживает», — сказал аргентинский лидер.

Милей также высоко оценил действия американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, помогавшего Трампу на протяжении предвыборной кампании. По его словам, предприниматель сделал многое для защиты свободы слова.

Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с Милеем, что стало для него первой встречей с иностранным главой государства после победы на выборах. Известно, что участниками диалога также стали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн. Милей в своем выступлении поздравил Трампа с победой, а также раскритиковал социализм.

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