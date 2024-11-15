Трамп впервые после победы на выборах встретился с иностранным лидером

Трамп после победы на выборах встретился с президентом Аргентины Милеем

Избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах встретился с иностранным лидером — главой Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщила пресс-служба Милея в социальной сети X.

Встреча политиков прошла в рамках Конференции консервативных политических действий в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Офис Милея опубликовал снимок, подписав его «президент Хавьер Милей вместе с избранным президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском».

Известно, что участниками диалога также стали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн. Милей поздравил Трампа с победой, а также раскритиковал социализм в своем выступлении.

10 ноября Дональд Трамп окончательно одержал победу на президентских выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.