Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 15 ноября 2024Мир

Трамп впервые после победы на выборах встретился с иностранным лидером

Трамп после победы на выборах встретился с президентом Аргентины Милеем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп и Хавьер Милей

Дональд Трамп и Хавьер Милей. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах встретился с иностранным лидером — главой Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщила пресс-служба Милея в социальной сети X.

Встреча политиков прошла в рамках Конференции консервативных политических действий в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Офис Милея опубликовал снимок, подписав его «президент Хавьер Милей вместе с избранным президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском».

Известно, что участниками диалога также стали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн. Милей поздравил Трампа с победой, а также раскритиковал социализм в своем выступлении.

10 ноября Дональд Трамп окончательно одержал победу на президентских выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Топ-менеджера крупнейшего российского оператора отправили в СИЗО

      Мэр российского города решила уволиться

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Растерявшей уважение к залезшему в огромные долги мужу жене дали совет

      Названы российские регионы с самым доступным жильем

      Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше