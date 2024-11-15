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12:16, 15 ноября 2024Силовые структуры

В отношении причастных к обстрелу церкви в Курской области военных ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело в отношении военных ВСУ за обстрел церкви в Курской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к обстрелу церкви в Суджанском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статьям 205 («Террористический акт») и 243 («Повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») УК РФ.

Установлено, что в ноябре военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), наемники и другие украинские военизированные группы обстреляли Дмитриевскую церковь с помощью артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. Устанавливаются все причастные.

Об ударе по церкви стало известно 13 ноября. Тогда сообщалось, что она была действующей, в ней проводились богослужения, однако в результате объект культурного наследия получил повреждения.

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