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04:09, 15 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали два варианта действий Зеленского после победы Трампа

«Страна.ua»: у Зеленского только два варианта действий после победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Если Трамп реально выдвинет предложение об остановке войны по линии фронта и [Президент России Владимир] Путин сходу эту идею не отвергнет, то у Зеленского будет две возможные стратегии», — отмечает источник издания.

По его словам, первый вариант предполагает продолжение текущего курса, направленного на срыв попыток завершить конфликт. Однако с таким подходом Зеленский может нарваться на жесткую реакцию новой американской администрации.

Второй вариант — это не препятствовать процессу завершения конфликта, а возглавить его. «Приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время», — заключил источник.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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