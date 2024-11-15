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11:10, 15 ноября 2024Мир

На Западе указали на жесткий сигнал Путина для Запада

Финский профессор Малинен: Путин послал жесткий сигнал Западу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Слова главы российского государства Владимира Путина о проблемах современного мироустройства и об урегулировании конфликта на Украине, сказанные во время проведения пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», стали жестким сигналом, который он послал Западу. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — говорится в сообщении финского ученого.

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», говорил, что «на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство». По его словам, следующие 20 лет будут не менее, а более сложными. Президент обозначил, что существуют угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, сложных и неоднозначных этических аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

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