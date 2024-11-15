Названы российские регионы с самым доступным жильем

«Мир квартир»: накопить на квартиру проще всего жителям Чукотки и ЯНАО

Накопить на квартиру на вторичном рынке оказалось проще всего жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого АО. Российские регионы с самым доступным жильем назвали эксперты портала «Мир квартир», передает РИА Новости.

Жители указанных регионов смогут позволить себе вторичную квартиру через 3,8 года, если будут откладывать на покупку целую зарплату. Чуть больше придется копить на приобретение недвижимости в Мурманской области и Ненецком АО — 3,9 и четыре года соответственно.

В пятерку регионов-лидеров по доступности жилья также вошли Магаданская область (4,1 года) и Коми (4,2 года). За ними следуют Еврейская АО, Тюменская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Сахалинская область — здесь на квартиру можно накопить менее чем за пять лет. При этом в большинстве из них зарплаты превышают 100 тысяч рублей в месяц.

Дольше всего откладывать на жилье придется в Дагестане — 15,9 года. За ним следуют Ингушетия (13,2 года), Севастополь (13,1 года), Крым (13 лет) и Алтай (12,2 года). Москва заняла шестое место — жителям столицы потребуется 12,1 года на накопление средств. Санкт-Петербург оказался на 12-й строчке рейтинга со сроком 9,9 года.

В среднем россиянину нужно шесть лет, чтобы отложить средства на жилье. За последние полгода средний срок накопления на квартиру в России уменьшился лишь на 0,1 года. Эксперты ожидают, что в будущем жилье начнет дешеветь, а вместе с этим — снижаться и срок накопления.

Ранее стало известно, что большинство россиян (82 процента) предпочли бы покупку собственного жилья аренде.