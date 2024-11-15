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20:55, 15 ноября 2024Экономика

В российском городе вандалы отломали кресты у макета храмов

В Нижнем Новгороде вандалы отломали кресты у тактильной модели храмов
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде неизвестные повредили тактильную модель храмов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Олег Беркович.

Инцидент произошел возле храма Собора Пресвятой Богородицы. Как сообщается, у бронзовых скульптур с изображением ансамбля Строгановской церкви отломаны кресты. Как пишет издание «Подъем», по факту случившегося полиция проводит проверку, вандалы разыскиваются. Конструкция в данный момент закрыта для посетителей и находится на реставрации. Уменьшенные копии нижегородской святыни были установлены осенью 2023 года для слабовидящих.

Ранее в Ярославле у памятника Ярославу Мудрому отвалился меч. В порче монумента, по мнению экспертов, оказались виноваты не вандалы, а коррозия. Фрагмент скульптуры также отправили на восстановление. Однако для памятника Владимиру Высоцкому в Бологом реставрация завершилась разочарованием. Спустя два года после «временного» демонтажа бюст нашли выброшенным на задворках железнодорожного вокзала.

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