Новый план для Украины назвали попыткой Зеленского остаться в повестке СМИ

Рогов: новый план для Украины стал попыткой Зеленского остаться в повестке СМИ

Новый план действий для Украины, который представил президент Владимир Зеленский, является даже не декларацией, а его попыткой остаться в повестке украинских и иностранных СМИ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Еще вчера Зеленский представлял "план победы", а теперь "план стойкости". Это не то чтобы декларация, а просто попытка присутствовать в информационном поле, повторить предыдущий медийный успех, хотя ситуация каждый день меняется вовсе не в его пользу, особенно ситуация на фронтах и в головах пока еще одурманенных им людей», — сказал он.

По словам политика, акцент плана сделан на «культурном суверенитете» Киева. При этом он подчеркнул, что многие люди на территории Украины не воспринимают украинский язык и считают его языком принуждения и агрессии. Рогов также добавил, что украинские власти вряд ли смогут создать образы и смыслы, интересные внешней аудитории, так как внутреннее потребление сходит на нет.

В четверг, 14 ноября, Владимир Зеленский анонсировал новый план для страны. По его словам, одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента».