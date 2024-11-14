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23:09, 14 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал новый план действий для Украины

Зеленский обещал представить новый план действий для Украины на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается представить новый план для страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что его разработка состоит из мер в области безопасности, энергетики и вооружений. «В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — анонсировал он.

Украинский лидер уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами. Одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента».

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов. Инициатива предполагает, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Глава государства заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира», а конфликт можно будет завершить по нему «не позднее 2025 года».

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