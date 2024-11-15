Житель Курской области девять часов скрывался в полях после обстрела ДРГ

В начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), зашедшая в регион, остановила на дороге машину с жителем поселка Коренева и открыла по нему огонь. Об этом выживший россиянин рассказал в беседе с RT, опубликованной в Telegram.

По словам мужчины, все произошло в вечернее время в августе. Он насчитал в составе ДРГ, с которой столкнулся, семь человек, среди которых были гранатометчик, пулеметчик и пять бойцов с автоматами. Сначала на дорогу вышел один из диверсантов, и курянин принял его за представителя Вооруженных сил России, перегоняющего технику. Когда россиянин остановился, по нему начали стрельбу из автоматического оружия, а во время его перезарядки — из гранатомета. «Два раза из гранатомета стреляли и два раза промахнулись. Где-то 30 сантиметров до машины не долетело. Они начали стрелять, у них патроны закончились — и сразу гранатометчик», — рассказал выживший житель Курской области.

В результате мужчину ранили в плечо, живот и ноги, однако он выпрыгнул из машины и убежал, девять часов скрываясь в полях. По информации россиянина, обстрелявшая его ДРГ была ликвидирована российскими военными.

Он добавил, что, выписавшись из больницы, сразу в вернулся в Коренево, где держит хозяйство. По его словам, в поселке бойцов Вооруженных сил Украины нет.

Ранее житель Суджанского района Курской области заявил, что солдаты ВСУ и наемники в упор обстреляли его брата и трех 12-летних детей, пытавшихся уехать из села Малая Локня на мопеде. Мужчина также утверждает, что операторы украинских FPV-дронов начали охотиться на гражданские машины.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 14 ноября, Киев потерял на курском направлении более 32 580 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.