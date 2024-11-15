Оппозиция проникла в здание администрации президента Абхазии

ТАСС: в Абхазии оппозиционеры проникли в здание администрации президента

Оппозиционеры проникли в здание администрации президента Абхазии в Сухуме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что правоохранители, которые обеспечивали порядок внутри, начали покидать здание. Таким образом, протестующие взяли его под контроль.

Протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента. Военный грузовик несколько раз намеренно таранил ворота ведомства. После этого толпа проникла на закрытую территорию.

Ранее оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии. Депутаты и министры покинули правительственные здания.