В Сухуме два участника протеста против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией вошли в здание парламента для переговоров с депутатами. Об этом сообщил оппозиционный политик Гарри Кокая.
По его словам, в парламент вошли Адгур Ардзинба и Темур Гулиа. Они разговаривают с депутатами.
Протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента республики. Военный грузовик несколько раз намеренно таранил ворота ведомства. После этого толпа проникла на закрытую территорию.
После прорыва оппозиционеров к комплексу правительственных зданий представители силовых структур перестали препятствовать участникам беспорядков. Силовики просто стоят у входов в здание парламента.
В Минздраве Абхазии сообщили, что при проведении протестной акции, по предварительным данным, пострадали восемь человек, семерым назначено амбулаторное лечение.
Парламент отменил сессию по ратификации соглашения
15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В связи с этим оппозиция анонсировала протестную акцию, призвав жителей страны принять в ней активное участие. По мнению оппозиционеров, соглашение негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии.
Однако проведение сессии было отменено из-за того, что протестующие не смогли утвердить ее повестку. По завершении у парламента начались столкновения между участниками акции и силовиками. По оценкам протестующих, в акции задействовано около 2,5 тысячи человек.
После нескольких попыток демонтажа, оппозиционерам удалось пройти через ворота и выйти на площадь у здания парламента, а также окружить комплекс правительственных зданий.
Беспорядки начались из-за задержания оппозиционеров
Массовые акции протеста начались в городе Сухум после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии. На ней рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов (МФК). Впоследствии число задержанных возросло до шести.
11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении одобрил закон о строительстве МФК. Документ влияет на реализацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских компаний в республике. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазским парламентом.