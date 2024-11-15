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15:11, 15 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

Протестующие в Сухуме вошли в здание парламента для переговоров с депутатами
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В Сухуме два участника протеста против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией вошли в здание парламента для переговоров с депутатами. Об этом сообщил оппозиционный политик Гарри Кокая.

По его словам, в парламент вошли Адгур Ардзинба и Темур Гулиа. Они разговаривают с депутатами.

Протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента республики. Военный грузовик несколько раз намеренно таранил ворота ведомства. После этого толпа проникла на закрытую территорию.

После прорыва оппозиционеров к комплексу правительственных зданий представители силовых структур перестали препятствовать участникам беспорядков. Силовики просто стоят у входов в здание парламента.

В Минздраве Абхазии сообщили, что при проведении протестной акции, по предварительным данным, пострадали восемь человек, семерым назначено амбулаторное лечение.

Фото: РИА Новости

Парламент отменил сессию по ратификации соглашения

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В связи с этим оппозиция анонсировала протестную акцию, призвав жителей страны принять в ней активное участие. По мнению оппозиционеров, соглашение негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии.

Однако проведение сессии было отменено из-за того, что протестующие не смогли утвердить ее повестку. По завершении у парламента начались столкновения между участниками акции и силовиками. По оценкам протестующих, в акции задействовано около 2,5 тысячи человек.

Фото: РИА Новости

После нескольких попыток демонтажа, оппозиционерам удалось пройти через ворота и выйти на площадь у здания парламента, а также окружить комплекс правительственных зданий.

Беспорядки начались из-за задержания оппозиционеров

Массовые акции протеста начались в городе Сухум после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии. На ней рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов (МФК). Впоследствии число задержанных возросло до шести.

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11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении одобрил закон о строительстве МФК. Документ влияет на реализацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских компаний в республике. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазским парламентом.

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