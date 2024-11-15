Участники протеста в Абхазии вошли в парламент для переговоров

Два участника протеста в Абхазии вошли в здание парламента для переговоров

В Сухуме два участника протеста против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией вошли в здание парламента для переговоров с депутатами. Об этом сообщил оппозиционный политик Гарри Кокая, передает ТАСС

«Адгур Ардзинба, Темур Гулиа находятся в парламенте, разговаривают с депутатами», — приводятся в публикации слова оппозиционера.

Отмечается, что парламентарии и члены правительства вступили с протестующими в диалог. О чем именно беседуют стороны, не уточняется.

Ранее парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские депутаты также решили отменить всю сессию.