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14:22, 15 ноября 2024Бывший СССР

Участники протеста в Абхазии вошли в парламент для переговоров

Два участника протеста в Абхазии вошли в здание парламента для переговоров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

В Сухуме два участника протеста против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией вошли в здание парламента для переговоров с депутатами. Об этом сообщил оппозиционный политик Гарри Кокая, передает ТАСС

«Адгур Ардзинба, Темур Гулиа находятся в парламенте, разговаривают с депутатами», — приводятся в публикации слова оппозиционера.

Отмечается, что парламентарии и члены правительства вступили с протестующими в диалог. О чем именно беседуют стороны, не уточняется.

Ранее парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские депутаты также решили отменить всю сессию.

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