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22:14, 15 ноября 2024Из жизни

Панда Катюша разломала снеговика с лакомствами

В Московском зоопарке панда Катюша разломала снеговика с лакомствами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Панда Катюша со своей матерью Диндин разломали снеговика с лакомствами, рассказала в Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу», — написала она, сопроводив публикацию видео, на котором животные сначала обнюхивают снеговика, а затем начинают с ним играть.

По словам Акуловой, Диндин заинтересовали только лакомства, в то время как Катюше очень понравились комочки снега.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда отправится в КНР примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.

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