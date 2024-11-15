В Московском зоопарке панда Катюша разломала снеговика с лакомствами

Панда Катюша со своей матерью Диндин разломали снеговика с лакомствами, рассказала в Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу», — написала она, сопроводив публикацию видео, на котором животные сначала обнюхивают снеговика, а затем начинают с ним играть.

По словам Акуловой, Диндин заинтересовали только лакомства, в то время как Катюше очень понравились комочки снега.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам специалистов, панда отправится в КНР примерно в четыре года. Эксперты допустили, что, вероятно, там займутся поиском «жениха» для Катюши.