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16:37, 15 ноября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ назвал ранение на фронте «везением»

ТАСС: бойцы ВСУ называют ранения хорошим поводом для побега от боевых действий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют ранение хорошим поводом для побега от боевых действий. Об этом заявил пленный военнослужащий украинской армии Даниил Тарасевич, пишет ТАСС.

По его словам, его взяли в ряды ВСУ даже со справкой о цистите. Тарасевич рассказал, что сейчас военкомы «гребут всех подряд» из-за того, что за каждого рекрута им дают деньги.

Кроме того, он заявил о нехватке живой силы на фронте. Поэтому многие используют ранения, полученные на фронте, как повод сбежать от боевых действий.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях. Среди них Покровское, Кураховское, Южнодонецкое и Угледарское.

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