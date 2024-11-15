Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют ранение хорошим поводом для побега от боевых действий. Об этом заявил пленный военнослужащий украинской армии Даниил Тарасевич, пишет ТАСС.
По его словам, его взяли в ряды ВСУ даже со справкой о цистите. Тарасевич рассказал, что сейчас военкомы «гребут всех подряд» из-за того, что за каждого рекрута им дают деньги.
Кроме того, он заявил о нехватке живой силы на фронте. Поэтому многие используют ранения, полученные на фронте, как повод сбежать от боевых действий.
Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях. Среди них Покровское, Кураховское, Южнодонецкое и Угледарское.