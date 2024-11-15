Популярная блогерша получила в подарок сумку почти за три миллиона рублей

Блогерша Кэмпбелл Пакетт получила в подарок сумку Hermès за 2,8 миллиона рублей

Беременная популярная блогерша Кэмпбелл Пакетт получила в подарок сумку почти за три миллиона рублей. На соответствующий ролик, опубликованный в TikTok, обратило внимание издание Page Six.

Супруг инфлюэсерши преподнес ей сумку Hermès Kelly Sellier 25 с золотой фурнитурой. Известно, что стоимость аксессуара составляет 35 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Данный презент юзерша получила перед рождением ребенка.

Ранее 13-летняя дочь Виктории Бекхэм прогулялась с сумкой за 293 тысячи рублей. Также наследница звезды надела белый шарф и взяла с собой сумку-тоут бренда Goyard.