Попытка подростка устроить диверсию на Транссибирской магистрали попала на видео

ФСБ показала видео с пытавшимся устроить диверсию на Транссибе подростком

ФСБ показала оперативное видео задержания в Кировской области 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию Киева. Запись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как в темное время суток молодой человек пытается поджечь шкаф у железной дороги. Его задерживают спецназовцы. Он признается, что собирался совершить диверсию по указанию человека из Telegram. Подросток рассказал, что получил за два первых задания три тысячи рублей, потом ему обещали 75 тысяч рублей. За два сожженных семафорных шкафа ему должны были заплатить 25 тысяч рублей.

Ранее 15 ноября ФСБ сообщила о задержании подростка. У него изъяты компоненты самодельных зажигательных устройств, а в телефоне была обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Он арестован.