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10:21, 15 ноября 2024Силовые структуры

Попытка подростка устроить диверсию на Транссибирской магистрали попала на видео

ФСБ показала видео с пытавшимся устроить диверсию на Транссибе подростком
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пытавшийся устроить диверсию на Транссибирской магистрали подросток попался ФСБ

ФСБ показала оперативное видео задержания в Кировской области 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию Киева. Запись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как в темное время суток молодой человек пытается поджечь шкаф у железной дороги. Его задерживают спецназовцы. Он признается, что собирался совершить диверсию по указанию человека из Telegram. Подросток рассказал, что получил за два первых задания три тысячи рублей, потом ему обещали 75 тысяч рублей. За два сожженных семафорных шкафа ему должны были заплатить 25 тысяч рублей.

Ранее 15 ноября ФСБ сообщила о задержании подростка. У него изъяты компоненты самодельных зажигательных устройств, а в телефоне была обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Он арестован.

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      Продолжение в новости Российский подросток признался в попытке диверсии по заданию с Украины за 25 тысяч рублей
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