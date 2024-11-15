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10:29, 15 ноября 2024Силовые структуры

Российский подросток признался в попытке диверсии по заданию с Украины за 25 тысяч рублей

ФСБ: Киев обещал подростку за диверсию на Транссибе 25 тысяч рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Попытка подростка устроить диверсию на Транссибирской магистрали попала на видео

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Задержанный в Кировской области сотрудниками ФСБ 16-летний подросток дал признательные показания о намерении устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию с Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Несовершеннолетний 2008 года рождения вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы в Telegram. Он рассказал, что по заданию куратора выполнил два поручения, за что получил три тысячи рублей. За диверсию на Транссибирской магистрали ему обещали 25 тысяч рублей. По его словам, он осознавал, что выведение из строя оборудования грозило техногенной катастрофой в виде столкновения или схода поездов.

При попытке поджечь два семафорных шкафа на участке, проходящем через территорию Кировской области, его задержали. У него изъяты компоненты самодельных зажигательных устройств, а в телефоне была обнаружена переписка с украинскими спецслужбами.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Юноша арестован.

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