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09:53, 15 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшийся устроить диверсию на Транссибирской магистрали подросток попался ФСБ

ФСБ задержала в Кировской области подростка за попытку диверсии на Транссибе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кировской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Несовершеннолетний 2008 года рождения собирался поджечь оборудование на участке, проходящем через территорию Кировской области. Украинские спецслужбы обещали ему денежное вознаграждение за диверсию. Юноша получил задание поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей магистрали. Выведение их из строя могло вызвать техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов с рельсов.

Подростка взяли на месте планируемого преступления вечером, когда он ждал команды от украинского куратора. У него изъяты компоненты самодельных зажигательных устройств, а в телефоне найдена переписка с украинскими спецслужбами.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, он арестован.

14 ноября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против 22-летней девушки, пытавшейся поджечь здания отдела полиции и администрации в Нижнем Новгороде.

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