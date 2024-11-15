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10:23, 15 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшегося устроить диверсию на Транссибе российского подростка отправили в СИЗО

СК возбудил дело и отправил в СИЗО пытавшегося устроить диверсию подростка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кировской области возбудили уголовное дело после задержания 16-летнего подростка, пытавшегося совершить диверсию на Транссибирской магистрали. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело в отношении пытавшегося устроить подрыв шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки возбудили по статье о покушение на диверсию. На месте преступления его задержали сотрудники ФСБ. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого и на время расследования дела отправил его в СИЗО.

Задержанный российский подросток действовал по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему денежное вознаграждение в случае успеха диверсии. У подростка изъяты компоненты для самодельных зажигательных устройств, в его телефоне нашли переписку с украинскими спецслужбами.

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