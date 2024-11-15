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10:10, 15 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшийся устроить диверсию на Транссибе подросток работал на украинские спецслужбы

Пытавшийся устроить диверсию на Транссибе 16-летний подросток работал на Украину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Задержанный за попытку диверсии на Транссибирской магистрали 16-летний российский подросток действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом в пятницу, 15 ноября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, за обещанное денежное вознаграждение юноша собирался сжечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей Кировского участка магистрали. Повреждение этих ключевых узлов могло привести к столкновению или сходу следовавших по данному участку поездов, что, в свою очередь, могло завершиться техногенной катастрофой.

О задержании готовившего диверсию подростка сообщалось ранее 15 ноября. Следователи возбудили дело о покушении на диверсию. У подростка изъяты компоненты для самодельных зажигательных устройств, в его телефоне нашли переписку с украинскими спецслужбами.

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