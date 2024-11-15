Предполагаемый момент уничтожения дрона над российским городом сняли на видео

Предполагаемый момент уничтожения одного из атаковавших юг России беспилотников сняли на видео. Ролик разместил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в городе Крымске, слышны два громких хлопка, похожих на звуки взрывов.
Видео было снято в ночь на 15 ноября. После этого на территории района был объявлен режим опасности беспилотников.
15 ноября Краснодарский край попал под массированный налет беспилотников. Региональные власти сообщили о перехвате десятков дронов. Помимо Крымска, под ударом оказалась станица Полтавская Красноармейского района. Пострадавших в обоих случаях нет. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал оказать помощь в ликвидации последствий атаки.