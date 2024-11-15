Предполагаемый момент уничтожения дрона над российским городом сняли на видео

Предполагаемый момент уничтожения атаковавшего юг России дрона попал на видео

Предполагаемый момент уничтожения одного из атаковавших юг России беспилотников сняли на видео. Ролик разместил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в городе Крымске, слышны два громких хлопка, похожих на звуки взрывов.

Видео было снято в ночь на 15 ноября. После этого на территории района был объявлен режим опасности беспилотников.

15 ноября Краснодарский край попал под массированный налет беспилотников. Региональные власти сообщили о перехвате десятков дронов. Помимо Крымска, под ударом оказалась станица Полтавская Красноармейского района. Пострадавших в обоих случаях нет. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал оказать помощь в ликвидации последствий атаки.