Президент Абхазии заявил о рисках для республики без соглашения с Россией

Президент Абхазии Бжания: отсутствие соглашения с РФ несет риски для республики

Отсутствие инвестиционного соглашения с Россией несет риски для Абхазии. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания, передает РИА Новости.

«Не соглашение об инвестдеятельности несет риски для Абхазии, а отсутствие такого соглашения», — отметил он.

Бжания объяснил, что абхазская экономика не подходит по текущие запросы. Президент Абхазии также назвал главной задачей властей создание условий для трудоустройства граждан. По его словам, в экономику надо привлечь финансы.

Парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации соглашения с Россией, запланированное на пятницу, 15 ноября. Депутаты отказались от проведения сессии. Затем у здания парламента началась акция протеста.