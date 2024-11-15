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14:28, 15 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии заявил о рисках для республики без соглашения с Россией

Президент Абхазии Бжания: отсутствие соглашения с РФ несет риски для республики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отсутствие инвестиционного соглашения с Россией несет риски для Абхазии. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания, передает РИА Новости.

«Не соглашение об инвестдеятельности несет риски для Абхазии, а отсутствие такого соглашения», — отметил он.

Бжания объяснил, что абхазская экономика не подходит по текущие запросы. Президент Абхазии также назвал главной задачей властей создание условий для трудоустройства граждан. По его словам, в экономику надо привлечь финансы.

Парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации соглашения с Россией, запланированное на пятницу, 15 ноября. Депутаты отказались от проведения сессии. Затем у здания парламента началась акция протеста.

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