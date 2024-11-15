В Абхазии заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией

Организаторы протеста в Абхазии: в акции участвует около 2,5 тысячи человек

Организаторы протеста в Абхазии из-за ратификации соглашения с Россией заявили, что в акции участвует около 2,5 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС.

При этом, по данным агентства, в протесте принимают участие несколько сотен человек. Отмечается, что правоохранители противодействуют противоправным действиям.

Кроме того, стало известно, что на акции протеста были слышны выстрелы. Протестующие также кидали в силовиков яйца и пластиковые бутылки.

Ранее парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские депутаты также решили отменить всю сессию под давлением оппозиции.