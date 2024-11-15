На протестах в Абхазии сообщили о выстрелах

На протестах в Абхазии слышны взрывы

На протестах в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости.

О звуках, похожих на выстрелы, также сообщило местное издание D News. Там уточнили, что выстрелы слышны со стороны силовиков.

О пострадавших не сообщается. Видео, подтверждающее это, отсутствует.

Ранее в Абхазии началась новая волна протеста против ратификации инвестиционного соглашения с Россий, которое было подписано 30 октября. Сообщалось о выламывании дверей во двор парламента, а также о закидывании яйцами силовиков.