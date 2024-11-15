Президент Аргентины захотел создать альянс с США

El Destape: Милей хотел предложить создать альянс с США, Израилем и Италией

Президент Аргентины Хавьер Милей хотел предложить создать альянс с США, Израилем и Италией на мероприятии в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, но ему не дали закончить речь. Об этом сообщает El Destape.

В конце своей речи Милей сказал, что «необходимо объединиться, чтобы противостоять варварству и сформировать альянс свободных наций, хранителей западного наследия, устанавливающих новые политические связи». Однако в этот момент к нему подошла модератор мероприятия и попросила завершить речь.

При этом радиостанция отмечает, что в следующей части своей речи аргентинский лидер должен был заявить, что США будут лидерами на севере, Аргентина — на юге, Италия — в Европе, а Израиль будет «дозорным» на границе Ближнего Востока.

Ранее Милей заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США «ветры свободы» начали дуть еще сильнее. Он также высоко оценил действия американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, помогавшего Трампу на протяжении предвыборной кампании.