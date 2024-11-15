Протестующие в Абхазии выломали ограждение перед парламентом

РИА: протестующие выломали ограждение перед парламентом в Абхазии

Протестующие в Абхазии выломали ограждение перед зданием парламента и проникли на территорию, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Как отмечает корреспондент агентства, протестующие выломали часть ограждения с помощью грузовика, само здание было оцеплено силовиками.

Уточняется, что силовым структурам удалось остановить прорыв непосредственно в здание парламента.

Ранее стало известно, что парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации инвестиционного соглашения с Россией, запланированное на пятницу, 15 ноября. По словам спикера парламента Лаши Ашуба, не все депутаты могут работать в напряженной обстановке.