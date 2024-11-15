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16:24, 15 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие в Сухуме начали скандировать «Россия»

Участники протеста в Сухуме в Абхазии начали скандировать «Россия»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Аидгылара News»

Участники протестов в Сухуме, столице Абхазии, начали скандировать «Россия» после заявления об их антироссийской позиции. Видео скандирований публикует Telegram-канал «Республика».

«Хочу задать вам вопрос, всем здесь стоящим. Некоторые провокаторы в некоторых СМИ пытаются сказать, что тут собрались антироссийские силы», — заявил один из протестующих.

Толпа, после этого заявления, размахивая российскими и абхазскими флагами, начала скандировать «Россия! Россия!».

Ранее стало известно, что оппозиционеры проникли в здание администрации президента Абхазии в Сухуме. Отмечается, что правоохранители, которые обеспечивали порядок внутри, начали покидать здание. Таким образом, протестующие взяли его под контроль.

Вот это да!
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