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14:59, 15 ноября 2024Россия

Пьяный пассажир московского метро ударил ногой по лицу подростка и попал на видео

В московском метро мужчина ударил 16-летнего подростка ногой по лицу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве пьяный пассажир метро ударил ногой по лицу 16-летнего подростка, ехавшего с ним в одном вагоне. Инцидент попал на видео, которое опубликовала столичная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно, как молодой человек разговаривает с рядом сидящим другом. В этот момент к ним подходит мужчина, что-то говорит, а затем наносит удар ногой в лицо мальчику и выходит из вагона.

Как рассказали в ведомстве, в результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 39-летний мужчина объяснил, что ему показалось, что молодые люди смеются над ним.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений из хулиганских побуждений.

Ранее на станции московского метро «Марксистская» пассажир ударил в лицо проходившую мимо женщину. Как стало ясно из записи камер наблюдения, нападавший и его жертва до этого никак не взаимодействовали. Россиянка получила телесные повреждения.

ЖЗЛ
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