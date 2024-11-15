Пьяный пассажир московского метро ударил ногой по лицу подростка и попал на видео

В московском метро мужчина ударил 16-летнего подростка ногой по лицу

В Москве пьяный пассажир метро ударил ногой по лицу 16-летнего подростка, ехавшего с ним в одном вагоне. Инцидент попал на видео, которое опубликовала столичная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно, как молодой человек разговаривает с рядом сидящим другом. В этот момент к ним подходит мужчина, что-то говорит, а затем наносит удар ногой в лицо мальчику и выходит из вагона.

Как рассказали в ведомстве, в результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 39-летний мужчина объяснил, что ему показалось, что молодые люди смеются над ним.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений из хулиганских побуждений.

Ранее на станции московского метро «Марксистская» пассажир ударил в лицо проходившую мимо женщину. Как стало ясно из записи камер наблюдения, нападавший и его жертва до этого никак не взаимодействовали. Россиянка получила телесные повреждения.