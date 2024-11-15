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00:12, 15 ноября 2024Наука и техника

Раскрыт способ предотвратить потепление на Земле

Тысячелетнее связывание углерода предотвратит глобальное потепление
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые Института атмосферных и климатических наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха в сотрудничестве с коллегой из компании Stripe Inc. раскрыли, что для предотвращения дальнейшего глобального потепления на Земле необходимы методы связывания (секвестрации) углерода, рассчитанные на тысячу лет. Их исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Климатологи утверждают, что краткосрочные стратегии связывания углерода не смогут предотвратить повторное выделение углекислого газа до тех пор, пока углерод, уже находящийся в атмосфере, не будет переработан естественным образом. Методы секвестрации углерода делятся на естественные и принудительные: естественные включают в себя поглощение углерода растениями, а принудительные — физическое захоронение углекислого газа.

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Ученые сосредоточились на вопросе «долговременного» хранения углерода, необходимого для достижения климатических целей, поставленных Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Они обратили внимание на то, что многие схемы секвестрации рассматривают 100-летний срок как достаточный для долговременного хранения углерода.

Чтобы проверить эти предположения, исследователи использовали климатическую модель с пониженной сложностью. Результаты показали, что с использованием краткосрочных методов секвестрации температура на планете может увеличиться на 1,1 градуса Цельсия к 2500 году, поскольку рассматриваемые стратегии не смогут удерживать углерод достаточно долго, что приведет к его возвращению в атмосферу до завершения естественных процессов переработки.

Авторы исследования также отмечают, что многие краткосрочные усилия по секвестрации углерода зависят от природных ресурсов, таких как леса. Это делает их уязвимыми перед стихийными бедствиями, например, лесные пожары могут выбросить большое количество углекислого газа обратно в атмосферу.

Ученые делают вывод, что для эффективного сокращения углерода в атмосфере необходимо использовать методы, способные сохранять углерод в течение как минимум тысячи лет. Такие стратегии позволяют удерживать углерод на тот же срок, который требуется атмосфере для естественного возвращения углерода на поверхность Земли.

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