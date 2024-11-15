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09:51, 15 ноября 2024Мир

Раскрыта причина переезда россиян из одной части Кипра в другую

Санкции Запада заставили россиян переехать из греческой в турецкую часть Кипра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Республика Кипр присоединилась к выполнению антироссийских ограничений и санкций Запада, и это заставило часть проживающих там россиян покинуть греческую часть острова и переехать в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), его северную часть. Об этом сообщает журнал The Econоmist.

Отмечается, что Республика Кипр ранее была комфортным местом для проживания из-за гибкого налогового и и туристического режима, однако после начала специальной военной операции России на Украине у Кипра и его банков не осталось иного выбора, кроме как подчиниться западным требованиям по введению санкций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении танкеров с нефтью из РФ, называемых на Западе российским теневым флотом. Задуманные ЕС ограничения будут предусматривать меры в отношении физических лиц, задействованных в торговле углеводородами.

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