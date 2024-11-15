Раскрыты последствия столкновения Млечного Пути с другой галактикой

Столкновение с Млечным Путем лишило Большое Магелланово Облако гало

Астрономы из STScI и НАСА, используя космический телескоп «Хаббл», впервые раскрыли последствия столкновения Млечного Пути с Большим Магеллановым Облаком (БМО) — одной из ближайших к нам галактик. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

БМО, карликовая галактика, находящаяся на краю Млечного Пути, пережила мощное взаимодействие с нашей галактикой, которое привело к значительной потере газа. Толчок давления, вызванный плотной средой Млечного Пути, лишил БМО большей части гало, которое сейчас составляет всего около 50 000 световых лет в поперечнике. Это в 10 раз меньше гало галактик схожей массы.

Для исследования ученые использовали ультрафиолетовые наблюдения, собранные с помощью телескопа «Хаббл», так как значительная часть ультрафиолетового света блокируется атмосферой Земли. С помощью спектрографа космического происхождения они анализировали поглощение света от удаленных квазаров, что позволило оценить наличие и скорость газа в гало БМО.

Исследовательская команда проанализировала 28 квазаров, ярких активных галактических ядер, которые служат космическими маяками, освещая промежуточный газ гало. Полученные данные позволили измерить размеры и плотность оставшегося гало БМО. Хотя оно и было значительно сокращено после столкновения с Млечным Путем, оставшаяся его часть сохраняет компактность.

Благодаря своей массе — около 10 процентов от массы Млечного Пути — БМО все еще способно удерживать оставшееся гало и продолжать формирование новых звезд. Это делает БМО важным объектом для изучения процессов, происходивших в ранней Вселенной, когда галактики были теснее связаны друг с другом.

В дальнейшем астрономы планируют изучить область передней части гало БМО, где его взаимодействие с гало Млечного Пути наиболее активно. Эти исследования помогут лучше понять процессы, происходящие при столкновении галактик и их влияние на эволюцию галактик в целом.