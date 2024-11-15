Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:37, 15 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты последствия столкновения Млечного Пути с другой галактикой

Столкновение с Млечным Путем лишило Большое Магелланово Облако гало
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lockheed Martin / Globallookpress.com

Астрономы из STScI и НАСА, используя космический телескоп «Хаббл», впервые раскрыли последствия столкновения Млечного Пути с Большим Магеллановым Облаком (БМО) — одной из ближайших к нам галактик. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

БМО, карликовая галактика, находящаяся на краю Млечного Пути, пережила мощное взаимодействие с нашей галактикой, которое привело к значительной потере газа. Толчок давления, вызванный плотной средой Млечного Пути, лишил БМО большей части гало, которое сейчас составляет всего около 50 000 световых лет в поперечнике. Это в 10 раз меньше гало галактик схожей массы.

Для исследования ученые использовали ультрафиолетовые наблюдения, собранные с помощью телескопа «Хаббл», так как значительная часть ультрафиолетового света блокируется атмосферой Земли. С помощью спектрографа космического происхождения они анализировали поглощение света от удаленных квазаров, что позволило оценить наличие и скорость газа в гало БМО.

Исследовательская команда проанализировала 28 квазаров, ярких активных галактических ядер, которые служат космическими маяками, освещая промежуточный газ гало. Полученные данные позволили измерить размеры и плотность оставшегося гало БМО. Хотя оно и было значительно сокращено после столкновения с Млечным Путем, оставшаяся его часть сохраняет компактность.

Благодаря своей массе — около 10 процентов от массы Млечного Пути — БМО все еще способно удерживать оставшееся гало и продолжать формирование новых звезд. Это делает БМО важным объектом для изучения процессов, происходивших в ранней Вселенной, когда галактики были теснее связаны друг с другом.

В дальнейшем астрономы планируют изучить область передней части гало БМО, где его взаимодействие с гало Млечного Пути наиболее активно. Эти исследования помогут лучше понять процессы, происходящие при столкновении галактик и их влияние на эволюцию галактик в целом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

      Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

      Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

      В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

      56-летняя певица Валерия снялась в бикини

      В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

      Украинскую ракету сбили над российским регионом

      Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

      Зеленский просил Шольца не звонить Путину

      В России рекордно подорожал один деликатес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше