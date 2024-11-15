Регистрация договоров аренды жилья в России подорожает

Росреестр: в России вдвое подорожает регистрация договоров аренды жилья

В России вдвое подорожают пошлины на регистрацию аренды жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

Для физических лиц пошлина вырастет с двух тысяч до четырех тысяч рублей, а для юридических — с 22 тысяч до 44 тысяч рублей. Также в два раза подорожает регистрация соглашения об изменении и расторжения договора аренды. Для физлиц она составит 700 рублей, для организаций — две тысячи рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В Росреестре напомнили, что договор аренды необходимо регистрировать в ЕГРН в том случае, если он заключается не менее чем на год.

Ранее эксперт рынка недвижимости Кирилл Кулаков заявил, что в ближайшее время аренда жилья в России не подешевеет. По его словам, ставки будут оставаться на прежнем уровне как минимум еще несколько месяцев.