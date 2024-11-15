Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:19, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян призвали вычеркнуть из лексикона несколько слов

Бизнес-тренер Зверева: во время выступления не нужно казаться идеальным
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бизнес-тренер, журналист Нина Зверева дала россиянам советы, как справиться с волнением из-за выступления на публике, а также — какие слова нужно вычеркнуть из своего лексикона. Об этом она рассказала в шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники», пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Зверева поделилась, как на конференции выигрышно рассказывать о компании, которую представляет человек. Это нужно делать так, чтобы другим было интересно. По словам бизнес-тренера, можно говорить о своих провалах. «Когда человек пришел из успешной компании, но при этом рассказывает не про успешный успех, а про то, как он провалился, ожидая успешного успеха, — вот это всем интересно», — порекомендовала она. Второй момент — личная история. Нужно делиться собственным опытом.

Тренер также дала советы, как справиться с волнением, если вы впервые идете давать интервью или выступать перед аудиторией. Волнение — это хорошо, считает она, однако в умеренных дозах. «Адреналин делает вас умнее, глаза вам зажигает светом и делает вас нацеленными на людей, вы с ними делитесь энергетикой», — полагает эксперт. Она отметила, что волнение нужно превратить в кураж. По ее словам, стоит выучить первую фразу выступления и всегда знать, чем его завершить. При этом важно не читать заготовленный текст.

Также гостья «ОК на связи!» сказала, что не надо быть идеальными. Если что-то пошло не так, стоит признаться, но без лишнего кокетства. В черный список слов, которые стоит вычеркнуть из своего лексикона, попали следующие — «мероприятие», «достопримечательность», «является», «данный» и «в рамках».

Ранее россиянам раскрыли необычные способы борьбы со стрессом. В частности, специалист посоветовала выработать привычку вечером составлять план дел на следующий день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Павлюченко оскорбил Дзюбу

      Полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше