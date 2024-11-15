Россияне передумали покупать жилье

Calltouch: четверть россиян отложили покупку жилья из-за ситуации с ипотекой

Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне отсутствия массовой льготной ипотеки и высоких ставок по ней, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Calltouch.

Выжидательную позицию решили занять 24 процента опрошенных — они готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. Согласиться на сделку, если застройщик предложит скидку, готовы 14 процентов россиян, 17 процентов опрошенных решили отказаться от ипотеки в пользу накоплений, в то время как 14 процентов предпочитают арендовать жилье.

Застройщикам все труднее привлекать покупателей на свои объекты, учитывая текущую ситуацию на рынке. Количество обращений упало на 78 процентов за год, при том что посещаемость сайтов растет, рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян. «Ставки растут, ипотечные программы сворачиваются, пользователи интересуются недвижимостью, смотрят объекты, но не торопятся выходить на сделку», — объяснил он. Привлечение клиентов обходится девелоперам все дороже из-за роста стоимости рекламы, добавил эксперт.

Ранее были названы российские регионы с самым доступным жильем. Накопить на квартиру на вторичном рынке оказалось проще всего жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого АО — живущие там россияне смогут позволить себе вторичную квартиру через 3,8 года, если будут откладывать на покупку целую зарплату.