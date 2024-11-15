Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой

Белгородский губернатор Гладков: житель села Грузское подорвался на взрывчатке

В селе Грузское Белгородской области местный житель насмерть подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, россиянин прогуливался с собакой в лесопосадке, когда наткнулся на взрывчатку. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

Губернатор призвал местных жителей быть внимательнее и воздержаться от прогулок по лесу.

Ранее на территории закрытого белгородского села Старый Хутор автомобиль подорвался на боеприпасе. В результате пострадал мирный житель. Мужчину с множественными осколочными ранениями попутным транспортом вывезли из населенного пункта и передали бригаде скорой помощи, однако врачи не смогли его спасти.

Кроме того, 29 октября Гладков рассказал, что на разбросанных Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасах подорвались двое жителей Новой Таволжанки. Один из них получил множественные осколочные ранения обеих ног из-за сдетонировавшего рядом суббоеприпаса, второй — наступил на мину.